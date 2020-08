베일 벗는 갤럭시 Z폴드2…9월1일 '언팩 파트2'

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자의 3번째 폴더블폰인 갤럭시 Z폴드2가 9월1일 언팩 파트2를 통해 실질적인 데뷔무대를 갖는다.

삼성전자는 27일 저녁 글로벌 고객 및 미디어 관계자들에게 다음달 1일 오전 10시(미국 동부시간) '삼성 갤럭시 언팩 2020 파트2' 행사를 온라인으로 열고 '갤럭시Z 폴드2'의 세부 사양을 공개한다는 내용의 초대장을 발송했다. 한국시간으로는 같은 날 오후 11시 행사가 진행된다.

이날 공개된 초대장은 삼성전자가 최근 신제품에 적용 중인 대표색상인 미스틱 브론즈 색상의 갤럭시Z폴드2 사이로 새어 나온 빛을 형상화했다. 이번에 공개되는 갤럭시Z 폴드2는 전작인 ‘갤럭시폴드’보다 화면이 커지고, 두께는 얇아진다. 퀄컴 스냅드래곤 865 플러스 칩셋을 탑재하고 초박막강화유리(UTG)를 적용한 것으로 알려졌다.

삼성전자는 이달 초 온라인 언팩 행사에서 갤럭시Z 폴드2를 공개했지만 구체적인 사양과 출시일정 등은 9월초 다시 발표하겠다고 밝힌 바 있다.

