김천시, 교통약자 '특별교통수단' 1대 추가 … 총 10대로 늘어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 27일 김충섭 시장과 이우청 시의회 의장, 박희만 경북지체장애인협회김천지회장 등 20여명이 참석한 가운데 특별교통수단 차량 전달식을 가졌다.

김천시는 특별교통수단 도입 첫해인 2014년도 3대로 출발한 이후 2016년 2대, 2017년 2대, 2019 2대, 올해 1대를 각각 증차했다. 이들 차량을 이용, 교통약자에게 지난 3년간 3만5000여건에 달하는 서비스를 제공했다.

특별교통수단은 '교통약자의 이동편의 증진법'에 근거한 지원사업의 일환이다. 이용대상은 장애정도가 심한 장애인과 대중교통 이용이 어려운 65세 이상 노약자, 임산부, 일시적으로 휠체어를 이용하는 환자 등이다.

김충섭 시장은 "이번 특별교통수단 추가 도입으로 교통약자들의 이동편의 향상에 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지속적인 관심과 기반시설 확충을 통해 교통복지사회 및 'Happy Together 행복김천' 건설을 위해 노력하겠다"고 전했다.

