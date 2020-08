[아시아경제 김효진 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 포비스티앤씨 포비스티앤씨 016670 | 코스닥 증권정보 현재가 1,100 전일대비 135 등락률 +13.99% 거래량 66,856,885 전일가 965 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 【증권가이슈】 지칠 줄 모르는 테슬라, '수혜주'가 뜬다! “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정엔터업계 큰 손 원영식 회장 일가, 아이오케이 매각으로 300억대 현금화 close 에 최근 주가급등에 대한 조회공시를 요구했다고 27일 밝혔다.

답변 시한은 오는 28일 오후 6시다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr