세종대, '온·오프라인 믹스 하이브리드 러닝 강의실' 선보여

[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 대면과 비대면을 동시에 적용할 수 있는 강의실을 조성해 2학기 학사운영에 적용한다고 27일 밝혔다.

세종대 대학혁신지원사업추진단 중심으로 만들어진 '온·오프라인믹스 하이브리드러닝 강의실'은 온라인과 오프라인 수업을 동시에 진행할 수 있도록 설계됐다. 교수의 교탁엔 온라인 학습자과 오프라인 학습자의 출석 여부를 보여주는 데시보드와 프레젠테이션으로 구성된 강의자료, 강의실에 배치된 카메라 영상 등이 실시간 송출된다. 인공지능을 기반으로 한 두 대의 카메라가 교실에서 작동되면서 강사를 자동적으로 추적하거나 오프라인 강의실에서 말하는 질문자의 목소리를 듣고 즉각적으로 그를 화면에 잡는 형태로 움직였다.

이외에도 세종대는 소회의실 참여하기 기능을 통해 오프라인 강의실에 참석한 학습자의 모바일을 통해 온라인 강의실 참석자와 모둡별 학습 진행, 피드백을 그룹별로 제공 받는 멘토링 방법도 마련했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr