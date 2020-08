광주시의회, 코로나19 위기상황에 따른 대시민 호소문 발표

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 27일 코로나19의 지역사회 감염 위기상황에 따른 사실상의 3단계에 준하는 집합금지 행정명령 발동과 관련해 시민들의 적극적인 참여를 당부하는 대시민 호소문을 발표했다.

광주시의회는 호소문을 통해 “광주시가 코로나19 지역감염 상황이 매우 위중한 상태임을 감안해 결정한 사실상의 사회적 거리두기 3단계에 준하는 행정명령 조치를 환영한다”며 “더 이상의 파국을 막기 위한 최소한의 조치임을 감안해 시민 여러분들께서는 조금만 더 버텨주시길 바란다”고 밝혔다

이어 “우리가 처한 현실을 부정해서는 안 되지만 실망해서도 안 된다”며 “행정명령은 지역사회 감염 확산을 차단하기 위한 불가피한 조치이니 시민 여러분의 적극적인 참여가 절실하다”고 강조했다.

그러면서 “예상치 못한 코로나19 바이러스 위기 상황이 장기화되면서 광주공동체가 어려움을 겪고 있지만 과거에도 그랬듯이 우리는 코로나 19를 이겨낼 수 있다”며 “시민 여러분의 적극적인 참여를 간곡히 호소드린다”고 당부했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr