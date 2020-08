‘개청 50주년’ 노석환 관세청장 “관세국경 수호…안전한 대한민국”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “관세국경의 수호기관으로서 앞으로도 더 안전한 대한민국을 만들어 가기 위해 노력하겠다.”

노석환 관세청장이 27일 정부대전청사에서 열린 ‘개청 50주년 기념식’에서 이 같이 말했다.

기념식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 방역지침을 준수한 가운데 외빈 초청 없이 주요 간부, 유관기관장 등 최소 인원만 참여해 치러졌다.

노 청장은 기념식에서 “오늘날의 관세청이 있기까지 많은 관심과 성원을 보내준 국민께 감사드린다”며 “관세청은 앞으로도 혁신과 전문성을 키워드로 국민에게 신뢰받는 정부조직이 되기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

또 “관세국경 수호기관으로서 새로운 비전을 선포하고 미래 50년을 열어나가기 위한 새로운 도약을 준비하겠다”고 포부를 밝혔다.

기념식에선 문재인 대통령과 홍남기 경제부총리 겸 기회재정부 장관, 국회 기획재정위원회 윤후덕 위원장, 쿠니오 미쿠리야 세계관세기구(WCO) 사무총장 등의 축하 영상도 공개됐다.

문 대통령은 영상 메시지를 통해 “”관세청은 우리 무역의 최전방 수호자“라며 ”관세청의 개청 50주년을 국민과 함께 축하한다“고 말했다.

그러면서 “대한민국의 자랑스러운 경제관문으로서 포스트코로나 무역시대를 내다보며 혁신의 길을 걸어가 주기를 바란다”고 격려했다.

한편 관세청은 ‘개청 50주년’의 의미와 가치를 국민과 공유한다는 취지로 대국민 공모를 진행해 ‘50주년 엠블럼·슬로건’을 선정하는 한편 ‘영상·창작노래 공모전’ 등의 기념사업을 진행했다.

이어 올해 연말까지 ‘사이버 역사전시회’ 및 ‘자선바자회’를 개최하고 ‘관세청 50년사’를 발간하는 등 기념사업을 지속 추진할 계획이다.

