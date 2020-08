[특징주] 제넥신, 코로나19 중증환자 ‘인터루킨-7’ 안전성·효능 확인에 상승

[아시아경제 이민지 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중증환자 대상 임상에서 인터루킨-7이 안전성과 효능을 확인했다는 소식에 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 183,000 전일대비 31,700 등락률 +20.95% 거래량 5,792,138 전일가 151,300 2020.08.27 14:01 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 주가 14만 6000원.. 전일대비 -3.5%코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 4.1% close 이 급등세다.

27일 오후 1시 57분 제넥신은 전 장보다 16% 오른 17만5400원에 거래됐다. 주가는 장 중 19만300원까지 치솟기도 했다.

이날 제넥신은 "최근 영국에서 진행된 코로나19 중증환자 대상 임상에서 인터루킨-7이 T세포를 잘 올리면서 안전하고 사이토카인 폭풍 등 부작용을 일으키지 않은 점이 확인됐다"며 "또 2차 감염 발생률이 58%로, 인터루킨-7을 투여받지 않고 표준 치료만 받은 환자 대비 약 27%포인트 낮다고 발표됐다"고 밝혔다.

