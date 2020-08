1분기 임금근로 일자리 43만개 증가…60대 이상이 증가분의 60% 차지

통계청, 임금근로 일자리 동향 발표

30대 이하는 오히려 6만개 감소해

[세종=아시아경제 김현정 기자] 올해 1·4분기 전체 임금근로 일자리가 43만개 증가했지만, 증가분의 대부분인 30만여개가 60대 이상에서 늘어난 것으로 조사됐다. 경제활동을 한창 시작해야 할 30대 이하에서는 일자리가 오히려 6만개 감소했다.

27일 통계청이 발표한 '임금근로 일자리 동향' 자료에 따르면 올해 1분기(2월 기준) 임금근로 일자리는 1867만6천개로 지난해 같은기간 대비 42만8000개(2.3%) 증가했다. 증가폭은 지난해 4분기(59만2000개)를 밑돌았다.

연령별로 보면 60대 이상과 50대 일자리는 증가했고, 반면 30대와 20대 이하는 감소했다. 60대 이상(234만1000개) 일자리는 25만3000개(12.1%) 늘어 전체 증가분의 59.1%를 차지했다. 60대 이상 일자리 가운데 지속일자리 비중은 64.3%, 신규채용일자리 비중은 35.7%였다. 50대(413만7000개)는 17만1000개(4.3%), 40대(465만2000개)는 6만4000개(1.4%) 각각 늘었다.

30대(433만9000개)는 4만7000개(-1.1%), 20대 이하(320만7000개)는 1만3000개(-0.4%)씩 감소했다. 전체 임금근로 일자리에서 차지하는 비중은 40대(24.9%), 30대(23.2%), 50대(22.2%), 20대 이하(17.2%), 60대 이상(12.5%) 순으로 나타났다.

산업별로는 보건ㆍ사회복지(202만1000개)에서 일자리가 15만6000개, 공공행정(120만9000개)에서 6만3000개 늘었다. 교육(120만6000개)은 5만3000개, 전문ㆍ과학ㆍ기술(87만6000개)은 5만개 증가했다.

일자리 비중이 22.4%로 가장 큰 제조업은 418만4000개로 한 해 전보다 2만2000개 감소해 작년 4분기 이후 감소세를 지속했다. 조업 일자리는 섬유제품(-8000개), 고무ㆍ플라스틱(-6000개), 기타 기계ㆍ장비(-6000개) 등에서 줄어들었다. 작년 4분기 일자리가 5만5000개 늘어난 숙박ㆍ음식업은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 영향으로 올해 1분기 8000개 증가에 그쳤고, 건설업(165만5000개)에서는 7000개 줄었다.

성별로 살펴보면 남성(1085만7000개) 일자리가 15만5000개(1.4%) 늘었고 여성(781만9000개)은 27만3000개(3.6%) 증가했다. 전체 일자리 가운데 남성 비중은 58.1%, 여성은 41.9%였다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr