쿠팡 "코로나19로 손실 늘어도 고객 버팀목 될 것"

알베르토 포나로 CFO 전 사원에 이메일 보내 강조

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 27일 사내 이메일을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 손실에도 불구하고 고객을 위한 버팀목이 되겠다고 밝혔다.

알베르토 포나로 쿠팡 최고재무책임자(CFO)는 "코로나19는 올해 우리에게 예상하지 못한 거래량 15% 정도를 증가시켰다"면서도 "하지만 우리는 연간 약 5000억 원 수준의 코로나19 관련 지출을 추가로 부담하게 됐다"고 설명했다.

그는 이어 "쿠팡의 60만 평의 인프라에서 근무하고 있는 5만 명의 안전은 물론 고객과의 약속을 지키기 위한 비용을 기꺼이 감내하고자 한다"고 덧붙였다.

쿠팡은 올해 초 코로나19가 확산되자 마스크 가격을 동결했다. 다른 온라인 쇼핑업체가 배송을 몇 주씩 지연시킬 때 익일 배송 약속을 지키며 동시에 새벽배송과 당일배송을 더 늘렸다. 쿠팡은 매일 100만 가구의 고객들에게 식품과 생필품을 배송해 감염 확산 및 사재기 방지에 기여했다는 평가를 받았다.

포나로 CFO는 "이번 위기에서도 손실을 우려해 고객 경험을 희생시키는 일은 결코 없을 것"이라며 "고객이 어려운 상황에 처해 있을 때 우리는 다시 한번 고객의 버팀목이 돼야 한다"고 강조했다.

