[신간 안내] <일단, 성교육을 합니다> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆일단, 성교육을 합니다= 세계 최초로 성교육을 실시한 국가인 스웨덴의 성교육 전문가가 썼다. 남자가 알아야 할 성의 모든 것을 알려준다. 텔레그램 N번방 등 각종 성범죄가 잇따르면서 성교육의 필요성은 더 중요해지고 있다. 글쓴이는 상호존중이 모든 관계의 토대가 돼야 한다고 역설하며 '존중'과 '동의'를 바탕으로 한 성교육에 대해 강조한다.(인티 차베즈 페레즈 지음/이세진 옮김/문예출판사)

◆불안할 때, 심리학= 사람들이 왜 불안해하고 불안 극복은 어떻게 해야 하는지 8단계 전략을 제시한다. 글쓴이는 불안의 원인이 우리의 생각에 있다면서도 불안은 정신병이 아니라며 따라서 숨길 필요가 없다고 강조한다. 되레 불안을 인정하고 자기의 일부로 받아들여야 극복할 수 있다고 주장한다.(도리스 볼프 지음/장혜경 옮김/생각의날개)

◆커리어 독립 플랜= 직장인 스스로 자기의 커리어를 관리할 줄 알아야 하는 시대다. 평생 직장이라는 개념이 사라진 지 오래고 회사가 더 이상 직원의 인생을 책임지지 않기 때문이다. 현직 헤드헌터가 평생 커리어를 어떻게 관리해야 하는지 알려준다. 취업, 직장생활, 이직, 독립의 네 가지 소주제로 나눠 커리어 관리 로드맵을 설명한다.(김경욱 지음/리텍콘텐츠)

박병희 기자 nut@asiae.co.kr