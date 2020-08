이디야커피, '비니스트 커피믹스' 2종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 이디야커피가 27일 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 ‘비니스트 커피믹스’ 2종을 출시했다고 밝혔다.

비니스트 커피믹스 2종은 이디야커피의 연구개발(R&D) 전문가들이 오랜 연구 끝에 완성한 제품으로 이 중 ‘모카블렌드’는 커피, 크림, 설탕을 최적화된 비율로 조합해 부드럽고 깊은 풍미를 구현한 대표 제품이다. 무지방 우유가 함유된 식물성 크림을 넣은 ‘화이트블렌드’는 부드럽고 풍부한 맛과 향이 특징이다.

이디야커피는 2012년 아메리카노 오리지널과 마일드 2종을 시작으로 스틱커피 브랜드 ‘비니스트’를 출시했다. 비니스트는 빈(BEAN)+스페셜리스트(Specialist)의 합성어로 오직 커피만을 생각해온 커피 전문가를 의미한다. 이디야커피는 ‘토피 넛 라떼’, ‘초콜릿 칩 라떼’ 등 전국 매장에서 소비자에게 검증된 메뉴들을 추가로 스틱 커피화해 제품 종류를 늘려왔으며 이번 커피믹스 출시를 통해 스틱커피 시장에서의 경쟁력을 한층 강화했다.

지난 4월 경기도 평택시에 자체 생산 공장 ‘드림팩토리’ 를 준공한 이디야커피는 이 곳에서 최첨단 설비를 통해 원두 로스팅은 물론 비니스트 커피믹스를 생산하고 있다. 가맹점 판매용으로 출시한 이번 커피믹스는 패키지 하단에 제품을 쉽게 꺼낼 수 있도록 개폐식 뚜껑을 만들어 고객 편의성을 높였다. 가격은 모카블렌드 30개입 4600원, 100개입 1만2900원이며 화이트블렌드는 각각 4700원, 1만3800원으로 전국의 이디야 매장에서 구매할 수 있다.

