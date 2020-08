'미진단 희귀질환 워크숍' 열려.. 연구 방향 논의

[아시아경제 황준호 기자] 광주과학기술원은 미진단 희귀질환 기능코어 워크숍을 26일 온라인을 통해 열었다. 이번 워크숍은 미진단 희귀질환에 대한 연구 현황을 점검하고 향후 연구 방향을 설정하기 위해 마련됐다.

이날 자리는 미진단 희귀질환 연구를 주도하는 채종희 교수(서울대학교 병원)의 발표를 시작으로, 안종현 교수(서울 삼성병원)가 성인 미진단 희귀질환 임상 코어에서 성인의 미진단 희귀질환 현황을 발표했다.

또 미진단 희귀질환 기능 코어에 대한 연구 결과가 발표됐다. 초라리 모델(지스트 김영준 교수), 제브라피쉬 모델(강원대 기윤 교수), 유도 줄기세포 모델(서울대 차혁진 교수), 분자 모델(서울대 최희정 교수), 마우스 및 분자 기전 연구(지스트 박성규 교수, 포스텍 백승태 교수) 등의 발표가 진행됐다.

이어 미진단 희귀질환 연구의 미래지향적 발전 방향과 임상코어와 기능코어의 협력, 국제 협력 관계 증진에 대한 토론으로 행사가 마무리 됐다.

기능코어 책임자인 박성규 광주과학기술원 교수는 "미진단 희귀질환 임상코어와의 적극적인 협력을 통해 임상에서의 미충족 수요를 충족시킬 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

