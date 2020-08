'라스' 현아 "우울증·공황장애 고백 이유…스태프들에게 피해줘서"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 가수 현아가 우울증과 공황장애를 알린 이유를 털어놨다.

26일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서는 현아와 김요한, 배우 배정남, 신소율 등이 출연했다.

이날 방송에서 진행자 안영미와 함께 자신의 신곡 '굿걸' 안무를 선보이면서 "팬들이 이 춤을 램프 순환 댄스라고 이름을 지어주셨다. 영미 언니랑 꼭 춤을 춰보라고 주변에서 얘기 많이 해주셨다"라고 말했다.

현아는 방송 출연 전 자신의 남자친구 이던에게 조언을 구했다며 "사전 미팅에서 무슨 대화를 하고, 녹화할 때는 어떤 얘기를 해야 하는지 물어보고 싶었는데 이던이 '라스' 처음이냐고 하면서 웃더라"라며 "던이 웃을 때 개구쟁이처럼 입만 씩 웃는다. 편하게 하라면서 자기가 선배라고 하는데 안 물어보고 싶어서 물어보지 못했다"라고 말했다.

이어 이던이 기면증을 앓고 있다고 고백하면서 "자면서 무성의하게 대답하길래 서운해서 눈물을 흘렸는데 이던이 홀로 이상 증세를 느끼고 병원에 방문했다"라며 "기면증 진단을 받았는데 이던에게 미안했다. 현재는 약을 먹고 있다"라고 밝혔다.

또한 현아는 우울증과 공황장애 진단을 받고 3년 만에 대중에게 고백한 이유를 공개했다.

현아는 "5년 이상 약 복용을 했다. 병을 앓기 시작한 것은 10년 가까이 된다. 이게 어떻게든 숨기면 되긴 하더라"라며 "병을 숨긴 채 활동했는데 최근 광고 촬영 현장에서 미주신경성 실신으로 쓰러져 스태프들에게 피해를 주게 됐다. 그런데 내가 쓰러진 것보다 함께 했던 많은 분이 그냥 돌아가시게 된 것이 미안했다. 그래서 숨기지 말아야겠다는 생각에 말하게 됐다"라고 전했다.

그러면서 "왜 이런 일이 벌어진 건지 말하는 게 맞다고 생각했다. 저는 거절도 잘 못 한다"라며 "그래서 치료를 받으면서 나를 지키는 방법에 대해서도 알게 됐다"라고 덧붙였다.

이어 현아는 자신이 힘들 때마다 하는 '안구훈련'을 소개하기도 했다.

현아는 "꼬리에 꼬리를 무는 생각들이 멈춰지지 않아서 틈날 때마다 안구훈련을 한다"라며 "눈앞에 추가 있다고 생각하고 눈을 감고 집중해 눈을 좌우로 움직인다. 눈을 감고 최대한 집중해서 좌우 왕복을 1회로 서른 번 하면 아무런 생각도 할 수 없다. 공황장애가 있으면 처음에는 30회가 잘 안 된다"라고 설명했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr