이용호 "공공의대 입학생 시도지사 추천 선발? 가짜뉴스"

"관련 내용 전혀 없다. 학생 선발은 공정하게 이뤄져야"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 국회 보건복지위원회 이용호 무소속 의원이 26일 "공공의대 입학생을 시·도지사 추천으로 선발한다는 것은 가짜뉴스"라고 했다.

이 의원은 이날 발표한 성명서에서 "국회에서 발의된 '공공의대 설립법'에는 학생 선발 관련 시·도지사 추천 내용이 전혀 없다"라며 이같이 말했다.

이 의원은 "이번 논란은 2018년 10월 보건복지부가 발표한 공공보건의료 발전 종합대책상 '필수 공공보건 의료인력 양성 및 관리 중 시·도지사 추천에 의해 해당 지역 출신자를 선발한다'는 문장으로 발단이 됐다"라며 "이는 공공의대가 아닌 공중보건 장학제도와 관련한 내용이다"라고 주장했다.

그러면서 "공공의대 학생 선발은 공정하게 이뤄져야 하고 입법 과정에서 명확해질 것이다. 가짜뉴스로 공공의대 설립 의의를 희석하거나 좌초하려 해서는 안 된다"라고 강조했다.

이어 "공공의대는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 같은 초유의 감염병 사태에 대비하고 의료 취약지 의료공백 해소를 위해 꼭 필요하다"라고 덧붙였다.

한편 김강립 보건복지부 차관은 이날 시·도지사와 시민단체가 공공의대 학생 선발을 추천할 수 있다는 것에 대해 "사실이 아니다. 오인되게 한 점에 송구하다"라고 해명했다.

김 차관은 "공공의대 입학생들이 추후 공공의료 목적에 맞게 선발될 수 있도록 여러 대안을 검토하는 과정에서 논의됐던 내용"이라면서도 "초기 해명에서 설명 자체가 매우 적절치 못했다. 선발 과정의 공정성은 당연히 전제돼야 한다"라고 밝혔다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr