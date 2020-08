[아시아경제 이민지 기자] 동성화인텍은 자회사 동성엘티에스를 흡수합병하기로 결정했다고 26일 공시했다. 합병비율은 1대 0으로 합병 기일은 오는 12월 1일이다.

회사 측은 "신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로 주식회사 동성화인텍의 경영권 변동 등에 미치는 영향은 없다"며 "주식회사 동성엘티에스과의 합병을 통해 경영 효율성을 제고하고, 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.

