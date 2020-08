표준協, '유연근무·재택근무 온라인 전략세미나' 개최

[아시아경제 김철현 기자] 한국표준협회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응으로 유연근무, 재택근무에 대한 기업의 관심이 높아진 상황에서 '유연근무·재택근무 전략세미나'를 내달 7일과 18일 2회에 걸쳐 무료로 진행한다고 밝혔다.

이번 세미나는 온라인으로 개최되며 주요 내용은 ▲주52시간 단축과 유연근무제 도입 ▲유연근무제 바로알기 ▲유연근무제 도입 운영 실무 ▲고용노동부 지원정책 활용 노하우 ▲근로기준법 개정에 따른 연차휴가촉진제도 바로 알기 등이다. 세미나는 전액 무료로 제공하며 신청은 한국표준협회 홈페이지 공지사항을 통해서 가능하다.

전진수 한국표준협회 전무이사는 "코로나19 사태가 장기화되면서 재택근무, 유연근무를 뉴노멀로 받아들이고 상시적으로 운영하고자 하는 기업이 늘고 있다"며 "이번 세미나가 유연근무 또는 재택근무를 도입하고자 하는 기업에게 좋은 가이드를 제공할 것"이라고 했다.

