대전시, 광화문 집회 운행 등 전세버스 방역실태 점검

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지난 15일 광복절 당일에 광화문 집회 참석자를 태웠던 전세버스의 방역실태를 점검한다.

시는 오는 31일까지 관내 전세버스 운송사업체 34곳을 대상으로 방역실태 일제점검을 실시한다고 26일 밝혔다.

일제점검은 광화문 집회 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 지속적으로 발생하는 것을 염두에 두고 실시된다.

주요 점검사항은 운수종사자의 감염병 예방 관련 교육실시 여부, 차량 내 손 소독제 및 방역물품 비치 여부, 운수종사자의 마스크 착용 및 운행시작 전 발열 측정 여부, 운행 종료 후 차량 소독실시 여부 등이다.

일제점검과 함께 시는 출·퇴근 등 통상적 운행차량을 제외한 모든 전세버스 운수종사자 등이 탑승자 명부작성·보관에 철저를 기하도록 지도할 예정이다.

특히 전세버스 업체 방역실태 점검결과에서 광화문 집회운행 관련 코로나19 진단검사를 받지 않은 운수종사자에 대해 검사를 독려하고 방역실태가 미흡한 사항에 대해선 보완조치를 취할 방침이다.

전일홍 시 운송주차과장은 “시는 광화문 집회 관련 코로나19 확진자가 지속적으로 발생하는 상황을 엄중하게 인식해 운수종사자 진단검사 여부와 전세버스 차량에 대한 소독여부 등 방역 준수사항 여부를 점검할 것”이라고 말했다.

