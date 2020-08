롯데제과 나뚜루, ‘장 미쉘 바스키아’ 컬래버레이션 제품 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 롯데제과의 프리미엄 아이스크림 나뚜루가 ‘장 미쉘 바스키아’의 작품을 제품 디자인에 접목한 컬래버레이션 제품 3종을 선보였다고 26일 밝혔다.

장 미쉘 바스키아는 ‘검은 피카소’라고 불리며 1980년대 초 미국 뉴욕 예술계를 풍미하며 감각적인 컬러와 독창적인 화법으로 현대 미술의 새로운 장을 열었다는 평가를 받는 화가다.

이번 컬래버레이션은 나뚜루 문화 마케팅의 일환이다. 컬래버 제품은 롯데제과 나뚜루의 시그니처 제품인 ‘녹차’ 파인트, ‘스트로베리’ 파인트와 이번 컬래버를 위해 새롭게 선보인 ‘럼 진저 레이즌’ 컵 등 3종으로 구성, 각각의 제품 겉면에는 ‘장 미쉘 바스키아’의 작품이 들어가 있다. 특히 ‘럼 진저 레이즌’ 컵은 기존 나뚜루 아이스크림과 다르게 향긋한 럼(RUM)과 달콤한 아이스크림이 조화를 이뤄 성인을 대상으로 만들어졌다.

장 미쉘 바스키아 컬래버 제품은 프리미엄 아이스크림구독 서비스인 ‘월간 나뚜루’를 통해 먼저 만나볼 수 있다. 또한 롯데제과는 제품 출시를 기념해 월간 나뚜루 구독 고객에게 장 미쉘 바스키아 전시회를 방문할 수 있는 티켓(2장)을 문자 서비스를 활용, 9월 초 전송할 예정이다.

