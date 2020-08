현대차, '더 뉴 코나' 티저 이미지 공개…10월 출시

미래지향적·진취적 이미지 강화…N라인도 추가

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 코나의 상품성 개선 모델 '더 뉴 코나'의 티저 이미지를 26일 공개했다. 오는 10월 출시 예정인 신형 코나는 2017년 선보인 1세대 모델을 기반으로 소형 스포츠유틸리티차량(SUV)에 최적화된 상품성을 갖췄다는 설명이다.

더 뉴 코나는 혁신적 개선을 통해 아이코닉한 디자인을 완성했다. 특히 미래 지향적이고 진취적인 이미지가 강화됐다. 전면부는 이전보다 넓은 비율이 강조됐다. 볼륨감을 강조한 후드와 슬림한 그릴 사이에는 상어의 코에서 영감을 받은 날렵한 모서리가 자리하는 모습이다. 여기에 얇고 정교한 주간주행등(DRL)이 세련된 느낌을 더한다.

또 진취적인 모습을 표현한 스키드 플레이트(차체 하부 보호판)를 앞 범퍼와 조화롭게 연결시켜 디자인 완성도를 높였다.

새 모델에는 고성능 브랜드 N의 디자인과 주행감성을 닮은 'N라인'이 추가된다. 더 뉴 코나 N라인은 공기역학 기술이 강조된 N라인 전용 디자인이 채택돼 고유의 스포티한 이미지를 계승 및 발전했다.

현대차 관계자는 "국내 대표 소형SUV 코나가 혁신적인 변화를 통해 '더 뉴 코나'로 재탄생했다"며 "동급 최고 수준의 상품성과 디자인을 갖춘 더 뉴 코나가 치열한 소형 SUV 시장을 이끌어 갈 것"이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr