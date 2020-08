원안위, 태풍 '바비' 대비 원전시설 점검·비상근무체계 가동

엄재식 위원장 주재 상황점검회의 개최

[아시아경제 문채석 기자]원자력안전위원회는 25일 북상 중인 제8호 태풍 '바비'와 관련해 원자력이용시설 대비태세를 점검하기 위해 엄재식 위원장 주재로 상황점검회의를 열었다고 밝혔다.

원자력발전소, 중·저준위방사성폐기물 처분시설 등 시설이 태풍 피해를 입지 않도록 철저히 관리한다.

회의는 원안위 방재상황실에서 고리, 월성, 한빛, 한울 등 4개 지역사무소와 한국수력원자력 등과 영상회의로 진행됐다.

엄 위원장은 제8호 태풍 바비에 대비해 원자력발전소, 중·저준위방사성폐기물 처분시설 등에 대한 점검결과를 보고받고 대비 태세 등을 점검했다.

엄 위원장은 "태풍이 한반도 서쪽을 지나갈 것으로 예상되는 만큼 한빛원전 현장 안전 점검을 더욱 철저히 해야 한다"며 "그 외 원전도 기상특보가 해제될 때까지 비상근무체계를 유지하고 특이사항 발생 시 신속히 보고해 달라"고 당부했다.

