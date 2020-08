[라이킷픽] '나에게 선물하는 힐링템' 월간신상:헤어바디퍼퓸편

8월 헤어·바디·퍼퓸 신제품 리뷰

아베다, 바솔, 니씨드, 클로란, 더블유드레스룸, 로즈하트

[컬처&라이프부 김희영 기자] 여름의 막바지에 와 있지만 아직 더위는 가시지 않고 후덥지근함은 그대로다. 쨍한 햇빛 사이에 있다가 시원한 에어컨 공기를 맞으면 당장은 시원하겠지만 변하는 환경에 나도 모르게 내 몸의 변화도 일어나기 마련. 특히 나아지는 듯했던 코로나19가 다시 확산세를 보이며 정신적인 스트레스는 더욱 커져가는 상황.

여러 외부 요소로 인해 지쳐 있는 일상에서 자신을 위한 ‘힐링템’을 선물해보는 것은 어떨까. 헤어부터 드레스 퍼퓸까지 8월의 신제품을 통해 일상 속 작은 행복을 만끽해보자.

손상모에 즉각적인 생기를 가져다주는 최상의 헤어 케어 마스크!

극손상 헤어를 위한 최적의 마스크 제품. 덜 말려 손상됐거나 잦은 염색과 파마로 항상 부스스한 머리카락을 갖고 있었다면 강력 추천하는 제품. 닿는 순간 손상모에 엉킴을 풀어주며 머릿결을 부드럽게 만들어준다. 특히 헤어 마스크 2종은 손상도에 따라 라이트, 리치 중 선택해 사용 가능하다. 머리를 말린 후에도 손상 없이 부드러운 헤어스타일을 유지할 수 있으며 스타일링도 원하는 대로 가능하게 만들어주는 잇템 중에 잇템. 아베다 '보태니컬 리페어™ 인텐시브 스트렝쓰닝 마스크 라이트' 150ml / 아베다 '보태니컬 리페어™ 인텐시브 스트렝쓰닝 마스크 리치' 200ml 라이킷픽♥

브라질리언 왁싱 후 각질 케어와 보습을 위한 맞춤 솔루션!

v존 왁싱 후 피부 케어를 필수적으로 해줘야 할 터. 바솔 엑스폴리에이팅 블랙 슈가와 바솔 컴포팅 브이 마스크로 밸런싱 관리를 진행해보자. 왁싱 후 간지러움과 홍조가 발생할 수 있어 수분 케어와 각질 정리를 꼭 해야 한다. 천연 입자인 블랙 슈가 알갱이를 가볍게 문질러주며 각질 제거를 해줘 인그로운 헤어가 생기지 않도록 해준다. 화학 성분 없는 무향이라 민감한 부위에도 걱정 없이 사용 가능. 살짝 물을 묻혀 사용하면 조금 더 부드럽게 바를 수 있다. 각질 케어가 끝났다면 브이 마스크로 마무리 수분 케어를 해줄 것. 밀착 진정 마스크로 흐르지 않는 하이드로겔 형태의 마스크라 예민한 부위에 편하게 사용할 수 있다. 제품의 닿는 부분이 자극적이지 않고 시원해 끈적임 없는 수분 충전과 진정 효과를 느껴볼 수 있을 것. 바솔 '엑스폴리에이팅 블랙 슈가' 120g / 바솔 '컴포팅 브이 마스크' 3매 라이킷픽♥

상쾌함과 촉촉함을 동시에 느낄 수 있는 바디 크림

마사지는 물론 운동 효과까지 높일 수 있는 니씨드 슬림핏 프레쉬 바디 크림을 활용할 것. 산뜻한 박하향과 복숭아 향이 은은하게 나는 제품. 바를수록 촉촉함과 쿨링 효과가 있어 부드럽고 매끄러운 피부를 만들어준다. 특히 오래 서 있거나 앉아있어 퉁퉁 붓는 다리, 딱딱하게 굳은 어깨, 꽉 막힌 것 같은 팔뚝살을 위한 마사지 크림으로 추천하는 제품. 마사지할 때 오일처럼 부드러워 손길의 막힘없이 곳곳을 마사지할 수 있고 마무리에 느껴지는 쿨링감이 한껏 가벼워지는 바디를 완성시켜준다. 끈적거림 없이 부드러워 보습 효과까지 얻을 수 있는 일석이조 제품. 니씨드 '슬림핏 프레쉬 바디 크림' 150ml 라이킷픽♥

부스스한 머리카락을 잠재워주는 헤어 케어 3종 잇템

손상된 헤어 케어에 탁월한 제품 3종이 출시됐다. 클로란 쿠푸아수 버터 리페어 샴푸, 트리트먼트, 인텐시브 밤으로 구성된 신제품은 뚜껑을 열면 달콤하고 따뜻한 느낌의 코튼 밀크 향이 코끝을 사로잡는다. 크리미한 텍스처가 모발에 닿으면 손상된 큐티클을 꽉 채워주는 느낌. 아마존에서 온 열매 쿠푸아수가 들어가 지친 헤어에 고영양 공급은 물론 오일 보습막을 형성해 준다. 특히 인텐시브 밤은 물로 씻어내지 않아도 돼 슬리핑 마스크팩으로 활용하면 좋은 핫 아이템. 클로란 '쿠푸아수 버터 리페어' 샴푸 400ml / 클로란 '쿠푸아수 버터 리페어 트리트먼트' 200ml / 클로란 '쿠푸아수 버터 리페어 인텐시브 밤' 150ml

청량한 그린티 머스크향으로 나만의 향기를 입다!

온갖 잡냄새를 한방에 없애주는 드레스 퍼퓸계의 치트키. 더블유드레스룸에서 신제품이 출시됐다. 여린 녹차잎과 시트러스가 섞어 시원하면서도 청량한 그린티 머스크향을 만들어냈다. 폭염과 장마에 꿉꿉해진 방안과 옷에 산뜻함을 더해주는 잇템. 땀이 많아 걱정이라면 휴대용 작은 사이즈로 불쾌한 땀 냄새를 잡아보자. 더블유드레스룸 뉴욕 'No.03 베이비그린티' 150ml

세련된 향을 물론 풍부한 보습력까지 갖춘 핸드크림 4종

리얼 플라워는 한 다발의 꽃다발을 받은 듯 진짜 장미향을 담아 신선함이 느껴진다. 로즈 블로썸은 은은한 꽃향기로 리얼 플라워보다는 좀 더 무거운 향을 가졌다. 클래시 코튼은 리치한 코튼향으로 포근한 이불 속에 있는 듯 따뜻하고 부드러운 향이 특징. 팬시 슈가는 달콤한 듯 밝은 느낌의 세련된 향이 담긴 핸드크림. 향은 물론 풍부한 보습력을 자랑한다. 조금만 발라도 윤기와 시어버터의 촉촉함이 느껴지고 보습력 또한 오래가는 제품. 아임인러브 로즈하트 핸드크림 4종 △리얼 플라워 △로즈 블로썸 △클래시 코튼 △팬시 슈가 50ml

