AJ네트웍스는 반채운 공동 대표이사의 사임에 따라 윤규선·이현우 각자 대표이사 체제로 전환한다고 25일 공시했따.

회사 측은 "반 대표는 미국 내 AJ렌탈 및 손자회사의 건설장비 렌탈 시장 진출에 집중할 계획"이라고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr