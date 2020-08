3세 아동 몸무게가 35㎏…조회수 욕심에 딸 먹방 강요한 中 부모

中 현지 유명 먹방 방송 계정 '페이치'

부모가 3세 아동에 먹방 강요했다는 의혹 불거져

3세 아동 몸무게 35㎏…몸 못 가누는 모습 보이기도

[아시아경제 임주형 기자] 중국의 한 부모가 딸에게 '먹방'(먹는 모습을 보여주는 방송)을 강요하며 학대했다는 의혹이 불거졌다.

25일 '후베이일보망', '펑파이 신문' 등 중국 매체들에 따르면 현지에서 먹방으로 유명한 '페이치' 소셜네트워크서비스(SNS) 계정이 최근 중국 누리꾼들의 거센 비난을 받은 뒤 폐쇄됐다.

페이치는 먹방을 주로 하는 3세 여아 방송을 주요 콘텐츠로 하는 방송으로, 최근 해당 여아의 체중이 급격하게 불어난 모습이 SNS, 온라인 커뮤니티 등에 확산하며 부모가 아이에게 무리한 먹방을 시키는 게 아니냐는 의혹이 불거졌다.

페이치는 지난 2018년 10월19일 중국 동영상 플랫폼 '시과스핀'에서 처음 공개됐다. 당시 부모는 아이가 놀거나 음식을 먹는 등 일상을 촬영한 동영상을 주로 게재했지만, 페이치에서의 먹는 모습이 인기를 끌기 시작하자 주 콘텐츠를 '먹방'으로 전환하게 됐다.

지난 2년에 걸쳐 페이치 계정은 동영상 한 편 조회수가 55만회에 이를 정도로 큰 인기를 끌게 됐다. 특히 부모는 아동에게 햄버거, 닭튀김 등 고칼로리 음식들을 먹여 왔는데, 이 때문에 3세 여아의 몸무게가 최근 35㎏까지 늘어난 것으로 전해졌다. 3세 여아의 몸무게는 평균 12.5~14㎏ 수준이다. 실제 페이치 동영상을 보면 과체중으로 인해 여아가 제대로 걷지 못하는 것처럼 보이는 모습도 포착됐다.

중국 누리꾼들은 여아의 건강 상태를 우려하며 부모가 아동학대를 하는 게 아니냐는 의혹을 제기했다. 부모가 동영상 광고 수입을 위해 아동에게 무리한 식단을 강요했다는 것이다. 논란이 커지자 결국 페이치 먹방 계정은 현재 폐쇄된 상태다.

한편 중국에서는 최근 시진핑 국가주석이 '음식 낭비 근절' 지시를 내려 먹방에 대한 규제가 강화된 상황이다. 중국 관영 언론 '신화통신'에 따르면 시 주석은 지난 11일 "음식 낭비 현상이 가슴 아프다"며 "음식 낭비를 단호히 막아야 한다"고 지시한 바 있다. 이후 중국의 의회격인 전국인민대회(전인대)는 바로 먹방 규제를 위한 입법 절차에 착수했다. 전인대 상무위원회 법제위원회는 음식낭비 관련 입법 업무를 위한 팀을 설립하고, 관련 입법 정책 등에 대한 검토를 진행하고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr