미래산업, SK하이닉스에 35억 규모 반도체 검사장비 공급

[아시아경제 이민우 기자] 미래산업 미래산업 025560 | 코스피 증권정보 현재가 3,105 전일대비 235 등락률 +8.19% 거래량 621,228 전일가 2,870 2020.08.25 14:59 장중(20분지연) 관련기사 미래산업, 쌍방울과 마스크 제조장비 공급계약 체결…38억원 규모미래산업, 쌍방울과 38억 규모 마스크 제조장비 공급 계약 체결미래산업, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.57% close 은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 1,300 등락률 +1.72% 거래량 3,093,875 전일가 75,500 2020.08.25 14:59 장중(20분지연) 관련기사 코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다코로나 신규 확진자 200명대…코스피·코스닥 1%대 강세 close 와 35억원 규모의 반도체 검사 장비 공급 계약을 체결했다고 25일 공시했다.

