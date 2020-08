추미애 "광화문 집회 버스 동원, 지시·사전모의 여부 수사대상 될 것"

[아시아경제 이지은 기자] 추미애 법무부 장관이 광화문 집회에 버스로 동원된 인원들과 관련해 "전국적 차원에서 버스로 동원됐다면 누가 지시했고 누가 사전모의했는지 수사대상이 될 것"이라고 말했다.

추 장관은 25일 국회 법사위에 출석해 신동근 더불어민주당 의원의 질의에 답해 "집회 자체의 불법성 여부를 경찰에서 수사 중"이라며 이같이 말했다.

추 장관은 "광화문에 많은 인원이 순간적으로 동시다발적으로 갔다"며 "전국적 차원에서 버스로 동원됐다면 누가 지시했고 누가 사전모의했는지 수사대상이 될 것"이라고 말했다.

버스에 탄 탑승자 명단 확보에 대해서는 "검경, 지자체, 질본, 유관기관이 합동으로 대처를 하도록 지시했다"고 말했다.

그는 광화문 집회에 참석한 사람들에게 구상권을 청구할지에 대해서도 "법리 검토를 선행적으로 하고 그런 것(구상권)까지 포괄적으로 검토하겠다"고 답했다.

