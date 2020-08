[아시아경제 이민우 기자] 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 1,435 전일대비 45 등락률 +3.24% 거래량 42,022,922 전일가 1,390 2020.08.25 14:35 장중(20분지연) 관련기사 文 대통령 제대로 뿔났다! 방역무시 할 경우 단호하게 대처!!【전문가의견】 3/4분기 내내 상승 예상 되는 '2차전지株' 정보[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close 는 277억원 규모의 공사를 수주했다고 25일 공시했다. 계약상대방은 밝히지 않았다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr