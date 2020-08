[속보] 광복절집회 참석자 10명 중 4명만 검사…1219명은 "거부"

속보[아시아경제 한승곤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 진단검사 이행 명령이 내려진 광복절 집회 참석한 검사대상자 총 6449명 중 약 37%에 해당하는 2393명만이 진단검사를 받은 것으로 알려졌다.

서울시는 검사 대상자 중 여전히 연락불능 상태인 774명에 대해 경찰과 동행해 이번주 중으로 방문조사를 진행할 방침이다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr