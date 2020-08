롤스로이스, 신형 고스트 적용 '일루미네이티드 페시아' 공개

[아시아경제 김지희 기자] 롤스로이스모터카가 신형 고스트 출시에 앞서 혁신 비스포크 사양인 ‘일루미네이티드 페시아’를 25일 공개했다.

티저 영상을 통해 공개된 일루미네이티드 페시아는 은은하게 빛나는 850여개 불빛과 현대적인 폰트로 새겨진 네임플레이트가 더해졌다. 밤하늘의 별처럼 반짝이는 센터페시아는 차량 운행 중에만 나타난다. 이를 구현하기 위해 롤스로이스 비스포크 컬렉티브 팀이 지난 2년간 1만 시간 이상을 투입했다는 설명이다.

조명은 페시아 상단과 하단에 위치한 152개의 LED로 구현됐다. 특히 고스트 네임플레이트를 균일하게 밝히기 위해 2㎜ 굵기의 광섬유를 설치해 레이저 애칭 기법으로 정교하게 뚫은 9만개의 미세한 구멍을 통해 빛이 발산된다.

또 페시아의 표면은 서로 다른 3겹의 복합재로 구성된다. 블랙 색상 표면은 레이저 애칭으로 파내 LED 빛이 통과할 수 있게 했고 그 위에 어두운 래커를 입혀 시동을 껐을 때는 글자와 빛을 숨기도록 했다. 마지막으로 옅은 색의 래커를 얹고 수작업으로 광택을 내 0.5㎜ 굵기의 고광택 마감을 완성했다.

마이클 브라이든 롤스로이스 수석 비스포크 디자이너는 “일루미네이티드 페시아는 신형 고스트의 디자인 방향성인 포스트 오퓰런스를 완벽하게 따르는 사양”이라며 “고객이 원할 때만 모습을 드러내는 특징은 진정한 럭셔리를 전달한다”고 말했다.

한편 뉴 고스트는 다음달 1일 오후 1시(현지시각) 롤스로이스 공식 홈페이지를 통해 전 세계 최초 공개될 예정이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr