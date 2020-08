더CJ컵 "올해는 제주 아닌 미국에서"

'코로나19' 영향 10월15일 미국 섀도크리크서 개막, 내년에 다시 한국 개최

[아시아경제 노우래 기자] 국내 유일의 미국프로골프(PGA)투어 더CJ컵이 올해는 미국에서 펼쳐진다.

CJ그룹은 25일 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 지침에 따라 올해 대회를 10월15일부터 나흘 동안 미국 네바다주 라스베이거스 섀도크리크골프장에서 치른다"고 발표했다. 내년에 다시 한국에서 개최할 예정이다. 2017년 창설돼 최근 3년간 제주도 서귀포 나인브릿지골프장에서 열렸다. 1회와 3회 저스틴 토머스, 2회는 브룩스 켑카(이상 미국)가 정상에 올랐다.

CJ그룹은 "선수들의 일정과 안전을 최우선으로 고려했고, 글로벌 시장 진출이라는 목적이 더해져 내린 결정"이라며 "정부의 해외 입국자 2주 자가 격리 방침이 유지되고, 매주 PGA투어가 열리고 있기 때문에 외국 선수들의 방한은 현실적으로 불가능하다"는 설명이다. 섀도크리크가 바로 2018년 11월 타이거 우즈와 필 미컬슨(이상 미국)의 맞대결 이벤트로 유명해진 곳이다.

디펜딩챔프 토머스는 "아쉽게 한국에 가지 못하게 됐다"면서 "섀도크리크에서 더CJ컵에 출전할 수 있게 돼 기대된다"고 했다. 페덱스컵 포인트 랭킹 상위 60명과 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 5명, 아시안투어 2명, 세계랭킹 한국 선수 상위 3명, CJ그룹 초청 선수 8명 등 총 78명이 출전한다. 코리안투어 5명은 KPGA선수권과 제네시스챔피언십 우승자, 제네시스 포인트 상위 3명이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr