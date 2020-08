아이폰 생산기지, 중국서 옮기나…애플 협력사, 멕시코에 공장 검토

[아시아경제 조슬기나 기자] 애플의 아이폰 생산기지가 탈(脫)중국을 본격화할 것이란 보도가 나왔다. 미중 무역전쟁, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 이른바 차이나 리스크가 도드라지자, 애플 협력사들이 글로벌 공급망 새판짜기에 나섰다는 분석이다.

폰아레나 등 IT전문매체들은 24일(현지시간) 아이폰 등을 위탁 생산하는 대만 폭스콘과 페가트론이 멕시코에 신규 공장 건립을 검토 중이라며 이 같이 전했다. 폭스콘은 연내 신공장 건립에 대한 최종 결정을 내릴 예정이다. 신공장에서는 아이폰용 반도체 생산이 이뤄질 것으로 보인다. 익명의 소식통은 주요 외신에 "신규 공장을 통해 아이폰을 만들게 될 것"이라고 확인했다.

페가트론은 반도체, 기타 전자부품 조립 등을 위한 추가 공장시설을 확보하기 위해 자금조달 협의를 진행 중인 것으로 전해졌다.

폰아레나는 "애플이 아이폰 생산의 일부를 중국 외 지역으로 이전하고자 하는 것은 비밀이 아니다"라며 "악화된 미중 관계 속에서 애플이 중국에서 계속 아이폰을 생산하는 것은 장기적 리스크로 작용하고 있다"고 분석했다.

앞서 폭스콘이 인도에서 아이폰 생산을 확대하기 위해 투자에 나선 이유도 이 때문이다. 현재 인도에서는 아이폰XR 등이 생산 중이나 여기에 아이폰11 등을 더하기로 했다. 향후 아이폰12 생산도 인도에서 맡게 될 것으로 예상된다. 여기에는 폭스콘 외에 애플의 의지가 강력하게 작용했다는 후문이다.

폭스콘은 현재 멕시코에서도 5개 공장을 운영 중이다. 특히 멕시코의 경우 미국, 캐나다와 무역협정(USMCA)을 맺고 있어 관세 혜택 등이 기대되는데다, 지리적으로도 미국과 훨씬 인접하다는 이점이 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 아시아에서 미국, 중남미 등으로 공장을 이전하는 기업에 금융지원을 하는 방안 등도 살피고 있다.

주요 외신들은 "폭스콘과 페가트론의 움직임이 중국에서 멕시코로의, 더 광범위한 이동으로 이어질 지는 지켜봐야 할 것"이라고 전했다. 애플의 협력업체인 중국의 리쉰정밀(立訊精密·럭스셰어) 역시 올해 멕시코 공장 건립을 검토 중이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr