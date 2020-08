올해 결제금액 가장 크게 증가한 업종은 '배달'

업종별 작년 대비 결제금액 비교

[아시아경제 김철현 기자] 지난해와 비교했을 때 올해 가장 큰 비율로 결제금액이 증가한 업종은 '배달'인 것으로 나타났다. 애플리케이션(앱) 분석서비스 와이즈앱은 25일 올해 1월부터 7월까지의 소매시장 업종별 소비자 결제금액의 상승과 하락을 조사해 발표하며 이 같이 밝혔다.

와이즈앱이 만 20세 이상 한국인 개인이 1월부터 7월까지 업종별 대표 리테일에서 결제한 금액을 표본 조사해 지난해 같은 기간의 결제 금액과 비교했을 배달 업종의 상위 브랜드인 배달의민족, 요기요는 74% 증가한 것으로 조사됐다. 결제금액 증가율이 두 번째로 큰 업종은 '인터넷서비스'였다. 인터넷 서비스의 상위 브랜드인 구글, 넷플릭스, 넥슨, 오늘의집 등은 작년 같은 기간 대비 총 결제금액이 30% 증가한 것으로 나타났다. 쿠팡, 이베이코리아, 네이버, 11번가로 조사된 '인터넷쇼핑'은 작년 동기 대비 총 결제금액이 23% 늘었다. GS홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 홈앤쇼핑, NS홈쇼핑 등 '홈쇼핑' 업종은 올해 4% 증가했다.

하락이 큰 업종은 여행(-62%), 항공(-68%), 극장(-73%), 면세점(-74%) 등으로 나타났다. 이는 와이즈앱이 만 20세 이상 한국인 개인의 신용카드, 체크카드, 계좌이체, 휴대폰 소액결제로 해당 리테일에서 결제한 금액을 추정한 것으로 소비자의 결제 내역을 기준으로 법인카드, 법인계좌이체, 기업 간 거래, 현금거래, 상품권으로 결제한 금액은 포함되지 않는다.

