프랑스, 코로나19 신규 확진 4897명…4월 이후 최고치

[아시아경제 김유리 기자] 프랑스에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 신규 확진자가 5000명에 육박했다.

프랑스 보건부는 24일(현지시간) 코로나19 하루 신규 확진자가 23일 기준 4897명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난 4월14일의 5497명 이후 가장 많은 숫자다.

프랑스의 코로나19 신규 확진자는 지난 20일 4771명, 21일 4586명, 22일 3602명으로 집계됐다. 최근 매일 3000~4000명대 확진자가 나오고 있는 상황이다.

코로나19 사태가 본격화한 이후 프랑스의 하루 신규 확진자 수는 지난 3월31일 7578명으로 가장 많았다. 3월 시행된 전국 봉쇄령이 6월부터 점진적으로 해제되고 7월부터 본격적인 여름 바캉스가 시작되면서 코로나19에 대한 경각심이 줄어든 것이 확진자 급증의 원인이 된 것으로 보인다.

프랑스의 코로나19 누적 확진자는 총 24만2899명이다. 이 중 3만513명이 사망했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr