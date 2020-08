[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 고민관 제주해양경찰서장은 24일 제8호 태풍 ‘바비’가 북상함에 따라 제주 및 한림파출소 관내 항·포구 등을 순시하고 어선들의 안전 예방 활동을 빈틈없이 해 달라고 주문했다.

