제8호 태풍 북상, 서귀포해경 비상근무 체제 돌입

[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주 서귀포해양경찰서(서장 도기범)는 제8호 태풍 “바비”의 북상으로 24일 오전 9시부터 태풍 대책본부를 가동하고 비상 근무체제에 돌입한다고 밝혔다.

서귀포해경은 지난 23일 상황판단 회의를 열어 태풍진로와 영향 등을 분석하고, 기능별 대응반으로 구성된 태풍 대책본부를 가동했다.

최일선 현장인 파출소에서는 연안 안전사고 위험예보가 “주의보”로 격상됨에 따라 해안가·방파제 등 위험지역 순찰과 각 항·포구로 피항 중인 어선들의 안전상태를 확인하는 등 안전관리를 강화하고 있다.

또한, 출동 중인 경비함정을 통해 35척의 서귀포 남방 원거리 조업 어선을 안전해역으로 미리 대피하도록 조치하였으며, 항행 선박에 태풍 정보를 수시로 제공 중이다.

도기범 서귀포해양경찰서장은 “태풍 피해를 최소화하기 위해 모든 국민이 태풍 북상에 따른 기상정보 및 방송을 수시로 확인하고 너울성 파도와 추락사고 위험이 큰 방파제, 갯바위, 해안가에 출입을 삼가는 등 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax@asiae.co.kr