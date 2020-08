신용보증기금, 신입 및 경력 직원 120명 채용

"코로나19 대비한 방역대책 마련해 채용전형 진행"

[아시아경제 박선미 기자]신용보증기금은 2020년도 신입직원 116명과 경력직원 4명을 공개 채용한다고 24일 밝혔다. 은행권을 제외한 금융공기업 중 최대 규모 채용이다.

신입직원 채용은 일반전형 90명과 특별전형 26명으로 나뉘어 진행된다. 일반전형 중 35명은 ‘비수도권 지역인재’로 구분해 채용한다. 또한 일반전형 중 24% 이상을 대구·경북 지역인재로 채용해 공공기관으로서 지역균형발전에도 기여한다는 목표를 세웠다.

특별전형은 혁신금융 추진동력 확보를 위해 정보통신기술(ICT) 및 데이터 10명, 기술평가 5명, 금융시장분석 2명 등 총 17명의 핵심 전문인력을 채용한다. 또한 정부의 사회형평채용 정책에 적극 부응하고자 ‘고교 특별전형’을 확대해 9명의 고교인재를 채용한다.

경력직원 채용은 기술가치평가 전문인력(변리사 2명)과 법률지원 전문인력(변호사 2명)으로 구분해 채용하며, 전문자격 및 관련 근무경력(3년 이상)을 지원자격 요건으로 한다. 입사지원은 9월 8일까지 신보 채용 홈페이지에서 가능하다. 서류, 필기, 면접전형을 거쳐 오는 12월 최종 합격자를 발표한다.

한편 신보는 코로나19 확산 방지 및 안전한 채용전형 진행을 위해 모든 전형에 반드시 마스크를 착용하고, 문진표 작성과 발열검사를 실시할 계획이다. 또한 필기 및 면접 전형 시험전후 방역 실시, 예비고사장 확보를 통한 유증상자 사전 분리, 전문의료진 확보 등 방역대책을 수립하고 방역당국의 지침을 철저히 준수해 채용절차를 진행할 계획이다. 신보 관계자는 “철저한 방역대책을 마련해 코로나19 확산 방지에도 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

