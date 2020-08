민주당 2차 재난지원금 검토…“코로나 확산세 따라 지급방식 등 결정”

[아시아경제 전진영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 급증하는 가운데 더불어민주당은 2차 재난지원금을 두고 지급 시기와 범위, 방식 등을 논의하는 것으로 알려졌다.

허윤정 민주당 대변인은 23일 기자들과 만나 “코로나19 확산 속도가 예상했던 범위를 훨씬 뛰어넘는 상황이여서 최악의 시나리오는 당연히 상상하고 싶지 않다”면서도 “그러나 문제가 발생했을 때 그것에 대응하는 정책을 사전에 검토하지 않는다면 정확한 정책이 시행돼야하는 시점을 놓칠 수 있기 때문에 그러한 시나리오까지 고민하면서 논의하고 있다고 보는 것이 맞다”고 말했다.

허 대변인은 당 정책위원회 차원에서 “확산 속도와 범위에 따라 여러가지 시나리오를 검토 중”이라면서 “규모와 범위, 지역을 모두 고려해야 한다. 소비를 하려고 해도 할 수 없는 상황이면 재난지원금의 의미가 없으니 지급방식에 따라 온라인 소비까지 검토하고 있다”고 밝혔다.

민주당은 2차 재난지원금 지급의 적기를 추석 전으로 보고 있는 것으로 알려졌다. 허 대변인은 “역설적이게도 추석 전에 지급해서 효과를 볼 수 있겠다 싶은 것이 지금의 베스트 플랜”이라고 강조했다.

그는 일각에서 나오는 선별지급과 관련해선 “재정 당국의 물리적인 검토가 현실적으로 필요하다. 다양한 의견을 반영해서 종합적으로 검토할 예정”이라고 답했다.

