여름 더위가 그치는 날을 의미하는 처서인 23일 서울 한강공원, 폭염이 기승을 부렸지만 활짝 핀 코스모스를 배경으로 한가롭게 앉아 있는 잠자리를 보며 무더위도 얼마 남지 않았음을 느낄수 있다./윤동주 기자 doso7@

