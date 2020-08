국립경주박물관·국립부여박물관·국립세종도서관 등

"코로나19 확산 추이 지켜보며 재개관 시점 결정"

문화체육관광부는 수도권으로 한정한 사회적 거리 두기 2단계가 전국으로 확대됨에 따라 지방 실내 국공립시설 운영을 오늘(23일)부터 중단한다. 국립경주박물관, 국립광주박물관, 국립전주박물관, 국립대구박물관, 국립부여박물관, 국립공주박물관, 국립전주박물관, 국립청주박물관, 국립김해박물관, 국립제주박물관, 국립춘천박물관, 국립익산박물관, 국립현대미술관 청주관, 국립세종도서관 등이다. 국립민속국악원과 국립아시아문화전당 등 국립공연기관 두 곳도 문을 받는다. 국립나주박물관, 국립남도국악원, 국립부산국악원 등은 이미 각 지방자치단체의 요청으로 휴관에 들어갔다. 문체부 관계자는 “코로나19 확산 추이를 지켜보며 재개관 시점을 결정하겠다”고 했다.

