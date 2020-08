CGV 용산아이파크몰 휴업…미소지기 코로나19 확진

"지난 19일까지 근무…직원 전원 코로나19 검사 예정"

영업 재개일 미정 "보건소 역학조사 결과 따라 후속 조치"

멀티플렉스 CGV는 용산아이파크몰 지점이 미소지기(안내원)의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정으로 22일 휴업한다고 밝혔다.

CGV 관계자는 22일 “용산아이파크몰 지점에서 근무하는 미소지기가 오늘 오후 병원에서 코로나19 확진 판정을 받았다”며 “고객 안전을 위해 선제적으로 영업중단 및 방역을 결정했다”고 전했다.

해당 미소지기는 지난 19일까지 근무했다. 당시 발열 및 호흡기 증상은 없었던 것으로 확인됐다. CGV 관계자는 “함께 근무한 직원 전원에게 코로나19 검사를 받게 할 예정”이라고 했다.

CGV 용산아이파크몰 지점은 지난 20일에도 코로나19 확진자의 방문이 확인돼 휴업 및 방역한 바 있다. CGV는 그 뒤로 해당 미소지기가 출근하지 않았으나 또 한 번 방역 절차를 밟을 방침이다.

영업 재개일은 결정되지 않았다. CGV 관계자는 “내일(23일) 영업은 어려워 보인다. 보건소의 역학조사 결과에 따라 후속 조치가 이뤄질 예정이다”라고 했다. “순차적으로 환불을 진행하고 있다”며 “고객이 안전한 관람을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

