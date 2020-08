전남 곡성서, 코로나19 확진자 추가 발생…전남 47번 배우자

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군에 지난 19일 코로나19 확진자가 처음 발생한 이후로, 22일 추가 확진자가 발생했다.

22일 곡성군에 따르면 이번 추가 확진자는 곡성군 오곡면에 거주하는 30대 여성 A씨로 전남 47번 확진자의 배우자로 파악됐다.

A씨는 지난 19일부터 자가 격리 중이었으며, 최초 검사에서는 음성 판정을 받았으나, 지난 21일 재검사를 의뢰한 결과 22일 오전 3시 40분께 전남도 보건환경연구원으로부터 확진 판정을 받았다.

A씨는 오전 8시 30분께 강진의료원으로 이송돼 격리 치료 중이다.

곡성군에서는 최초 음성 판정 이후 재검사를 통해 양성으로 변경되는 사례가 있어, 선제적으로 해당 확진자에 대해 재검사를 했으며, 현재 역학 조사관과 함께 상세동선을 파악 중이다.

곡성군에서는 최초 확진자 발생 이후 지난 19일부터 21일까지 총 4회에 걸쳐 182명에 대해 검사를 해 모두 음성 판정을 받았다.

하지만 이번 확진자의 사례에서 보듯이 최초 음성 판정에서 양성으로 얼마든지 변경될 수 있는 만큼, 현재 자가 격리 중인 분들과 능동감시 대상자분들이 방역수칙을 위반하는 일이 없도록 전담 공무원이 상황을 수시 확인하는 등 관리에 만전을 기하고 있다.

군은 보건의료원 주차장에 선별진료소를 마련하고 접촉자를 신속히 파악해 검사를 받을 수 있도록 안내하고 있다. 이번 확진자의 동선이 대부분 전남 47번 확진자와 같고, 지난 19일부터 자가격리 중이었던 만큼 검사 대상자는 많지 않으리라고 예측된다.

아울러, 해당 확진자의 동선을 최대한 신속하게 파악해 재난 안내 문자, SNS 등을 통해 알릴 방침이다.

지난 21일 자로 전남도가 사회적 거리 두기를 2단계로 격상하는 등 코로나 19 상황이 매우 엄중한 상황이다.

유근기 군수는 “군민 여러분께서는 가급적 외출을 자제해 주시고, 불요불급한 모임과 집회 또한 자제해 주시기 바랍니다. 무엇보다도, 마스크 착용은 필수입니다. 방역 수칙을 준수하는 것만이 코로나19를 예방하는 최선의 길이다”고 강조했다.

그는 이어 “우리 군에서도 추가적인 확산 방지와 선제적 방역에 최선의 노력을 다하겠습니다. 코로나 19의 위기를 극복해 소중한 일상으로 돌아갈 수 있도록 군민 여러분의 적극적인 협조를 당부드린다”고 덧붙였다.

