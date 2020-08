경찰, 사랑제일교회 압수물 분석 "교인 관련 자료 PC 포렌식"

[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단 감염이 발생한 사랑제일교회를 압수수색한 경찰이 정확한 교인 명단을 확인하기 위해 분석 작업을 벌이고 있다.

22일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 21일 오후 8시40분께부터 이날 오전 1시께까지 약 4시간20분 간 성북구 사랑제일교회를 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 압수수색했다.

경찰 측은 교회 내 PC에 저장된 교인 관련 자료를 디지털포렌식을 통해 분석할 것이라고 말했다. 필요 시 교회가 제출한 명단과 경찰 분석을 통해 파악한 명단을 비교하는 작업도 벌일 것이라는 설명이다.

앞서 교회 측은 방역당국의 요청에 따라 약 900명 규모의 교인 명단을 제출했다. 하지만 이 명단의 정확성에 대한 의문이 커지면서 서울시와 경찰 등은 20일 교회를 찾아 명단 확보를 시도했으나 교회 측의 비협조로 실패했다. 이에 경찰은 21일 법원으로부터 압수수색 영장을 발부 받아 강제 수사를 진행했다. 이 교회 교인 수는 2000~3000명 수준인 것으로 추정됐다.

사랑제일교회 관련 확진자는 21일 정오 기준 732명에 달한다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr