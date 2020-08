"이틀째 300명대" 코로나19 신규확진 332명…17개 시·도 동시 발생(종합)

코로나19 신규 확진자 332명 늘어 누적 1만7002명

국내 발생 315명, 해외유입 17명…서울 127명 등 수도권 239명 국내 발생

정 총리 "사회적 거리두기 2단계 전국 확대 방안 논의"

[아시아경제 김유리 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 전국 17개 시·도로 번지면서 22일 신규 확진자 수가 전날에 이어 이틀 연속 300명대를 기록했다. 이날 신규 확진자 332명은 전날보다 8명 증가한 것으로 3월8일(전체 신규확진 367명, 지역발생 366명) 이후 최다 규모다. 특히 신규 확진자가 17개 시·도 전역에서 동시 발생한 것은 지난 1월20일 국내에서 첫 코로나19 확진자가 나온 이후 처음인 것으로 알려졌다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자가 332명 늘어 누적 1만7002명(해외유입 2716명)이라고 밝혔다. 신규 확진자는 14일부터 일별로 103명, 166명, 279명, 197명, 246명, 297명, 288명, 324명, 332명을 기록하며 9일간 세 자릿수를 이어갔다. 9일간 확진자만 총 2232명이다.

신규 확진자의 감염 경로는 국내 발생이 315명, 해외유입이 17명이다. 지역별로는 서울 127명, 경기 91명, 인천 21명 등 수도권에서 239명이 나왔다. 이밖에도 강원 16명, 대구·광주 각 9명, 경남 8명, 전남 7명, 충남 6명, 경북·대전·전북 각 4명, 부산 3명, 제주·충북 각 2명, 울산·세종 각 1명 등 17개 시·도 전역에서 확진자가 동시 발생했다.

구체적인 감염 사례는 사랑제일교회 등 기존 집단감염 그룹에서 확진자가 지속적으로 나오고 있는 가운데 신규 감염도 전방위적으로 확산되고 있다. 방대본에 따르면 전날 낮 12시 기준으로 사랑제일교회 관련 누적 확진자는 723명으로 늘었다. 이 가운데 100명은 사랑제일교회발 n차 감염자다. 광복절 광화문 집회 관련 확진자도 71명으로 증가했다. 이밖에 경기 용인시 우리제일교회(174명), 인천 남동구 열매맺는교회(17명), 서울 영등포구 여의도순복음교회(20명) 관련 확진자도 계속 증가하고 있다.

코로나19 확산세는 공연·예술계, 여름휴가, 경찰청, 법원, 지하철역 등으로도 번지고 있다. 서울 성북구 극단 '산'에서 지난 19일 첫 확진자가 나온 이후 전날 정오까지 17명의 확진자가 나왔으며 한 동창회가 이달 9~10일 떠난 강원도 속초 여행과 관련해서도 17명이 확진됐다.

해외유입 확진자는 17명으로 이 중 4명은 입국 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 13명은 경기(4명), 광주·울산(각 2명), 서울·인천·대전·충남·경남(각 1명) 지역의 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다. 지역발생과 해외유입(검역 제외)을 더하면 서울 128명, 경기 95명, 인천 22명으로 수도권에서 245명이 나왔다. 전체의 74% 수준이다.

이날 0시 기준 신규 격리해제자는 49명으로 총 1만4169명(83.33%)이 격리해제 돼 현재 2524명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 25명이며 사망자는 0명으로 누적 사망자는 309명(치명률 1.82%)이다.

정부는 사회적 거리두기 2단계를 전국으로 확대하는 방안을 논의한다. 정세균 국무총리는 이날 정부서울청사에서 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의에서 "지금과 같이 심각한 위기상황에서는 사회적 거리두기 2단계를 전국으로 확대하는 방안을 논의한다"고 밝혔다. 정 총리는 "수도권 이외의 지역에서도 코로나19의 급속한 확산세를 막기 위한 특단의 대책이 필요한 상황"이라고 강조했다.

정 총리는 "강화된 방역조치로 인해 국민 여러분의 일상 생활에 많은 불편이 있을 것"이라며 "하지만 현재의 확산세가 계속돼 사회적 거리두기를 3단계로 격상하게 된다면 서민경제와 국민 생활에 엄청난 타격이 가해질 것"이라고 언급했다. 이어 "국민 여러분의 인내와 협조를 부탁드린다"며 "국민과 정부가 합심하면 지금의 위기를 반드시 극복할 수 있다"고 덧붙였다.

