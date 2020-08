진영 "행정수도 이전 '반대'…반만 가면 비효율"

[아시아경제 임춘한 기자] 진영 행정안전부 장관은 21일 행정수도 이전 문제에 대해 부정적 입장을 밝혔다. 진 장관은 이날 국회 행정안전위원회에서 권영세 미래통합당 의원 ‘과거처럼 행정수도 이전에 비판적인 입장을 갖고 있냐’는 질의에 "그때도 반대했고 지금도 같은 생각을 가지고 있다"고 말했다.

이명수 통합당 의원이 "행정수도 이전에 대해서 반대한다는 게 맞냐"고 재차 물었고, 진 장관은 "과거 법에 대한 이야기도 있었고 표결도 하고 그러지 않았느냐. 저는 수도 이전에 대해 반대를 했었다"고 밝혔다.

진 장관은 "반대한 이유 중의 하나는 '가려면 (다) 가야지 반만 가면 너무 불편이 많다'고 생각했다"며 "그 생각에는 지금도 변함이 없다"고 설명했다.

이 의원이 "부분적인 이전은 반대라는 말씀인가"라고 묻자, 진 장관은 "반대할 때는 (수도 이전) 자체에도 찬성을 안 했지만 이렇게 반이 가는 것에 대해 비효율이 너무 많다고 생각했다"고 답했다. 이어 "전체를 다 가는 부분을 어떻게 보느냐 이야기를 하라고 하면 그 부분은 좀 더 생각하고 이야기하겠다"고 덧붙였다.

진 장관은 행정수도 이전에 대한 정부 내 공식 논의는 없었다고 밝혔다. 진 장관은 김태년 더불어민주당 원내대표가 교섭단체 대표 연설에서 수도 이전을 주장한 것과 관련 정부와 사전에 상의한 적 있느냐는 권 의원의 질의에 "모르겠다"고 답했다.

진 장관은 "정부 전체를 칭할 수는 없지만, 저는 그런 부분에 대해 상의한 바 없다. 행안부와는 논의한 적이 없는 것 같다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr