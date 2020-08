'광복절 집회' 투입 경찰관 9500여명 코로나 전수조사 완료…5명 확진(상보)

[아시아경제 이관주 기자] 지난 15일 광복절 집회 현장 질서유지에 투입됐던 경찰관 9500여명에 대한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 전수조사 결과 5명의 확진자가 나왔다.

21일 경찰청에 따르면 이날 오후 6시까지 광복절 서울 광화문 일대 집회에 투입됐던 경찰관 9536명에 대한 코로나19 전수검사가 완료됐다.

전날 4명의 확진자가 나온 데 이어 이날 1명이 새로 확진 판정을 받았다. 5명 모두 서울지방경찰청 소속이다. 전날 확진된 4명은 보건당국 지침에 따라 1명이 병원으로, 2명은 생활치료센터로 이송됐고 나머지 1명은 자가격리 상태로 이송 대기 중이다.

검사는 모두 완료됐으나 아직 결과가 나오지 않은 경찰이 일부 있어 추가 확진자가 나올 가능성을 아직 배제할 수 없다.

경찰 관계자는 "보건당국 지침에 따라 확진자 소속 제대원은 14일간 자가격리하고, 안전 확보 차원에서 여타 제대원도 7일간 자가격리할 방침"이라고 밝혔다.

