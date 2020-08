혼수상태 '푸틴 정적', 독일서는 오라는데 러시아 병원은 "못가"

짙어지는 나발니 독살 시도 의혹

獨인권단체, 독일 이송 제안했지만 러시아 병원서 거부

진단명도 안 밝혀…가족 및 지지자 접근도 막아

[아시아경제 이민우 기자] 혼수상태에 빠진 러시아 야권인사 알렉세이 나발니를 두고 독일 측에서 치료를 제공하겠다고 밝혔지만 러시아 의료진 측이 오히려 거절하고 나섰다. 블라디미르 푸틴 대통령 측이 정적으로 꼽히는 나발니를 독살시도했다는 의혹이 짙어지고 있다.

21일(현지시간) 영국 일간 가디언은 독일, 프랑스 등이 나발니를 자국으로 이송해 치료하겠다고 나섰지만 나발니가 입원한 러시아 병원이 이송을 거부하고 있다고 전했다.

나발니의 대변인인 키라 야르미슈는 트위터를 통해 "나발니의 건강이 좋지 않다는 이유로 러시아 병원 의료진이 이송을 불허했다"며 "이는 나발니를 죽이려는 시도"라고 밝혔다. 나발니가 입원한 러시아 병원 측은 이송 불허 이유를 구체적으로 설명하지 않고 있는 것으로 전해졌다.

나발니는 전날 시베리아 톰스크에서 모스크바로 이동하는 비행기에서 의식을 잃고 쓰러졌다. 이 비행기는 시베리아 옴스크에 비상착륙했고 나발니는 현지 병원으로 이송됐다. 나발니는 비행기 탑승 전 공황 카페에서 차(茶)를 마신 것 이외에는 다른 음식이나 음료를 섭취하지 않은 것으로 알려졌다. 병원 측은 공식 진단명을 밝히지 않았다. 푸틴 대통령의 정적으로 꼽히는 만큼 차를 통해 독살하려했다는 의혹이 나오고 있다.

나발니가 위독하다는 소식에 독일 인권단체 '시네마 포 피스' 재단은 항공기를 지원해 그를 독일 베를린의 병원으로 이송하겠다고 밝혔다. 야르미슈는 러시아 당국에 나발니의 독일 이송에 개입하지 말 것을 요구했다. 러시아 병원에 대해서도 "진단명도 안 나온 상황에서 별도의 치료 장비도 없이 나발니를 옴스크 병원에 방치하는 것은 치명적"이라고 지적했다. 옴스크 병원 측은 나발니의 가족과 지지자들의 접근도 막고 있는 것으로 전해졌다.

한편 이 같은 소식이 전해지자 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 앙겔라 메르켈 독일 총리는 정상회담을 열고 적극 지원하겠다고 밝혔다. 마크롱 대통령은 "프랑스는 나발니와 가족들에게 건강과 망명, 보호와 관련한 모든 도움을 제공할 준비가 돼 있다"고 했다. 메르켈 총리도 "요청한다면 병원 치료를 포함한 지원을 제공하겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr