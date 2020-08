목포해양대학교, 노트필기 공모전 시상식 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현) GPS인재교육원(원장 김누리)은 지난 19일 대학본부 3층 컨퍼런스 룸에서 ‘2020학년도 1학기 노트필기 공모전 온라인 시상식’을 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 노트필기 공모전은 코로나19 확산 방지에 따른 비대면 수업에서 노트 필기를 통한 자기 주도적 학습 동기 고취를 위해 마련됐으며, 올해 1학기 개설 교과목을 수강한 재학생 87명이 참가해 항해학부 1학년 윤다예 학생(최우수상) 등 총 10명이 수상의 영예를 안았다.

김누리 GPS인재교육원장은 “앞으로도 이번 노트필기 공모전과 같이 학생들의 핵심역량 강화와 학업 활동 지원을 통해 학습 효과를 증진할 수 있는 프로그램을 지속해서 운영하겠다”고 밝혔다.

