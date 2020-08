완도 ‘해양치유 체험존’ 인기 4000명 참여

해변 노르딕워킹, 다시마 팩 체험 등 ‘피서도 즐기고 힐링’ 일거양득

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 완도군이 해양치유자원이 풍부하고 친환경적이고 안전한 해변에 주어지는 ‘블루플래그’ 인증을 받은 신지 명사십리해수욕장에서 해양치유체험 프로그램을 운영해 피서객들에게 힐링과 재미를 제공했다.

21일 완도군에 따르면 지난달 24일부터 지난 16일까지 24일간 운영한 ‘여름 그리고 휴식’ 해양치유 체험에 작년보다 많은 총 4040명이 참여해 인기를 끌었다.

지난 2018년 8월부터 진행된 해양치유 프로그램에는 500여 명, 지난해 봄에는 900여 명, 여름에는 2000명이 넘게 참여했으며 매회 인기리에 운영되고 있다.

올해는 코로나19 예방 및 확산 방지를 위해 거리 두기와 체온 측정, 손 소독제 사용 등 방역 수칙을 준수하고, 사용 물품은 소독하는 등 방역에 철저히 하며 운영했다.

해양치유 체험존에서는 노르딕워킹, 필라테스, 명상, 해변 엑서사이즈 등의 아웃도어 프로그램을 비롯해 다시마 팩, 모래찜질 체험과 비파 음료, 청산도 보리커피 등을 시음할 수 있는 코너를 운영했다.

특히 모래사장을 맨발로 걷는 노르딕워킹, 몸의 뭉친 근육을 풀어주는 필라테스, 해변 엑서사이즈, 긴장을 풀어주고 마음을 터치해주는 명상 등의 야외 활동 프로그램 위주로 편성해 청정 자연 속에서 힐링할 수 있도록 했다.

참가자 A 씨는 “다른 체험도 다 좋았지만, 햇빛에 잠깐 노출돼도 벌겋게 달아오르는 피부인데, 시원하게 해 둔 다시마 마스크 팩을 했더니 진정·보습은 물론 피부가 촉촉하고 탱글탱글해진 것 같다”고 말했다.

이어 “모래찜질은 아이들과 함께할 수 있어 좋았고, 평소 커피를 즐겨 마시는데 청산도 보리커피는 향이 풍부하고 부드러워 또 생각날 것 같다”고 덧붙였다.

완도군은 프로그램 참가자에게 해양치유산업 홍보물을 발송하고, 홈페이지를 통한 설문 조사에 참여토록 해 그 결과를 활용, 해양치유산업을 홍보할 계획이다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr