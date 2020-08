[아시아경제 배경환 기자] 전주지법 A 부장판사(40대)가 21일 오전 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 전북도 보건당국이 밝혔다. 현직 판사가 코로나19에 감염된 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

A 부장판사는 지난 15~16일 서울과 경기 지역을 방문했으며 임시 공휴일인 17일에는 대전에 있는 자신의 집에 머물렀다. 이후 18일 근무를 위해 전주로 내려왔으며 19일 오후 발열 등 증세가 있어 20일 오후 코로나19 검사를 받았다.

A 부장판사는 군산의료원에 입원해 치료를 받을 예정이다. 방역 당국은 법원 청사에 대한 방역 조치와 함께 추가 확진자에 대해 핸드폰 GPS와 카드 사용 내역, 방문지 CCTV등을 통해 방문자의 이동 경로, 접촉자를 찾고 있다.

한편 전주지법은 재판 일정 등 향후 대책을 논의 중인 것으로 알려졌다.

