코로나에 강한 바이오주

[아시아경제 송화정 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 증시가 급락하는 등 변동성이 커진 가운데 바이오주는 상승세를 보이며 코로나19 장세에 유독 강한 모습을 다시한번 보여줬다.

21일 한국거래소에 따르면 전일 시가총액 상위주 중 상승세를 기록한 것은 모두 제약·바이오주 뿐이었다. 시총 상위 10개 종목 중 코스피에서는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 4,000 등락률 -1.31% 거래량 573,026 전일가 305,000 2020.08.21 10:06 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 상승세…코스피 2300 회복[e공시 눈에 띄네]코스피-20일외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져 close 이 0.33% 상승하며 유일하게 올랐고 코스닥에서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 107,900 전일대비 3,200 등락률 -2.88% 거래량 168,351 전일가 111,100 2020.08.21 10:06 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 상승세…코스피 2300 회복코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져 close 과 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 125,600 전일대비 1,900 등락률 -1.49% 거래량 260,790 전일가 127,500 2020.08.21 10:06 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 상승세…코스피 2300 회복코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려말씀드렸죠? 전파력이 6배 라고! GH형 大 유행! close 이 각각 1.28%, 0.55% 상승 마감했다.

전일 코스피와 코스닥은 각각 3.66%, 3.37% 하락해 코스피는 2300선이 무너졌고 코스닥은 800선 아래로 떨어졌다. 코로나19 재확산에 대한 우려가 지수를 끌어내렸다. 대부분의 종목이 약세를 보인 가운데서도 바이오주는 나홀로 상승세를 보였다. 코스피 전 업종이 하락한 가운데 의약품만이 0.14% 상승했다. 급락장 속 상한가를 기록한 종목도 대부분 바이오주들이었다. 전일 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 8,650 전일대비 1,060 등락률 -10.92% 거래량 2,614,164 전일가 9,710 2020.08.21 10:06 장중(20분지연) 관련기사 쎌마테라퓨틱스 '네오비르' 코로나19 치료제 글로벌 임상 3상 신청 임박쎌마테라퓨틱스, 팜신테즈와 JV 설립…"코로나19 치료제 공동개발 본격화"회사 이름 바꾸면 주가 오를까…'절반' 성공 close (29.99%), 필로시스헬스케어 필로시스헬스케어 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 3,775 전일대비 870 등락률 +29.95% 거래량 42,344,564 전일가 2,905 2020.08.21 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일사회적 거리두기 단계 격상도 좋다! 하지만 가장 중요한 ‘이것’!필로시스헬스케어, 외국인 2628주 순매수… 주가 29.94% close (29.98%), 신일제약 신일제약 012790 | 코스닥 증권정보 현재가 30,500 전일대비 4,450 등락률 -12.73% 거래량 3,186,691 전일가 34,950 2020.08.21 10:06 장중(20분지연) 관련기사 中칸시노 백신 특허 땄다! 임상3상 시작!100%! 무증상 감염도 제대로 판정한다! 역시 대한민국!한국은 뭐든지 한방에! 1회 검사로 무증상 감염까지 100% 판정이네요! close (29.93%), 우리바이오 우리바이오 082850 | 코스닥 증권정보 현재가 2,280 전일대비 520 등락률 -18.57% 거래량 2,975,933 전일가 2,800 2020.08.21 10:00 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정우리바이오, 주가 2155원.. 전일대비 29.82%우리바이오, 주가 2155원.. 전일대비 29.82% close (29.93%), 유나이티드제약 유나이티드제약 033270 | 코스피 증권정보 현재가 41,750 전일대비 5,600 등락률 -11.83% 거래량 3,935,751 전일가 47,350 2020.08.21 10:06 장중(20분지연) 관련기사 사회적 거리두기 단계 격상도 좋다! 하지만 가장 중요한 ‘이것’![AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...유나이티드제약, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 7.66% ↑ close (29.9%), 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 11,700 전일대비 1,050 등락률 -8.24% 거래량 10,935,625 전일가 12,750 2020.08.21 10:06 장중(20분지연) 관련기사 【전문가포착】 무슨일이 있어도 매수해야할 '언택트 관련주' 진원생명과학, 외국인 3만 6000주 순매수… 주가 -4.2%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (29.84%), 우리들제약 우리들제약 004720 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,350 2020.08.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 【전문가의견】 3/4분기 내내 상승 예상 되는 '2차전지株' 정보사회적 거리두기 단계 격상도 좋다! 하지만 가장 중요한 ‘이것’![특징주] 우리들제약, 코로나19 진단키트 수출허가에 3거래일 연속 상한가 close (29.8%) 등이 무더기 상한가를 기록했다.

쎌마테라퓨틱스는 전일 코로나19 치료제로 개발 중인 '네오비르'의 글로벌 임상 3상 신청이 임박했다고 밝히면서 상한가로 치솟았다. 기존 코로나19 치료제 임상에 많이 사용됐던 ‘직접작용 항바이러스제(Direct Acting Antivirals, DAA)’와 달리 네오비르는 면역 증강을 통한 바이러스 감염 및 증식 억제를 주요 작용기전으로 한다. 글로벌 임상 3상에서는 코로나19 경증환자를 대상으로 네오비르의 바이러스 효능을 평가할 예정이다. 필로시스헬스케어는 관계사인 필로시스의 검체채취 키트가 국내 최초로 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받았다는 소식에, 우리들제약은 식품의약품안전처로부터 코로나19 신속진단키트 수출 허가를 받으면서 최근 상한가 행진을 지속했었다.

다시 코로나19가 빠르게 확산되면서 치료제나 백신 개발 업체, 진단키트 관련주들의 강세가 이어질 것으로 예상된다. 이들 종목들은 지난 3월 코로나 급락장세에서도 강세를 보이는 등 선전했다. 이동건 신한금융투자 연구원은 "코로나19 재확산 우려 부각에 따라 제약·바이오 기업들 중 코로나19 치료제 및 백신을 개발 중인 기업들에 대한 관심이 다시 한번 높아질 것"이라며 "현 시점에서는 코로나19 재확산 우려에도 견조한 펀더멘털을 보유한 제약·바이오 기업들에 주목할 시점"이라고 말했다.

