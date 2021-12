[아시아경제 이민지 기자] 신일제약 신일제약 012790 | 코스닥 증권정보 현재가 11,900 전일대비 100 등락률 -0.83% 거래량 13,577 전일가 12,000 2021.12.20 11:29 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “카카오” 오늘 들어가도 될까요? close 은 결산배당으로 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 20일 공시했다. 배당금총액은 10억8092만원으로 배당금지급 예정일자는 2022년 4월 30일이다.

